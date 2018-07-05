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Водородная очистка двигателя

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Только на дорогом, качественном оборудовании водородинг дает отличный результат. Очистка двигателя на дешевом оборудовании не принесет ничего, кроме потерянных денег. Не попадайтесь на обман!

Настоящий ВОДОРОДИНГ - спасение Вашего двигателя

Водородинг необходим когда:
Водородинг способствует:
  • Динамичному и мощному разгону;
  • Увеличению сроку службы мотора;
  • Уменьшению расхода топлива и масла;
  • Устойчивости в работе двигателя;
  • Повышению компрессии;
  • Исчезновению копоти и запаха гари;
  • Уменьшению уровня шума.

Цена и схема работы

Стоимость услуги зависит от обьема.
1 рубль — 1см3. ДВС 1.6л - 1600 руб.
Чтобы воспользоваться услугой необходимо:
  • позвонить по телефону 8 (831)283-55-22 и выбрать удобное время для посещения, дабы избежать очереди.
Очистка двигателя внутреннего сгорания водородом позволяет удалить все углеводородные отложения (сажа, нагар, кокс) без его разбора.
Время процедуры - 30-90 минут.

Глубокая очистка агрегатов и узлов

Форсунки
EGR-клапан
Лямбда зонд
Клапана
Турбина
Катализатор
Свечи
Выпускной коллектор

ВОДОРОДИНГ — САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РАСКОКСОВКИ

Закоксовка мотора очень распространенная проблема с которой сталкиваются большинство водителей. Особенно учитывая особенно эксплуатации автотранспорта в России, с низким уровнем экологии на дорогах и столь же низким качеством топлива. Двигатели внутреннего сгорания после 3-х лет покрываются изнутри нагаром, в следствии чего они теряют мощность и приходят в негодность.


Есть два способа очищения. Варианты раскоксовки двигателя известны следующие.
Основные способы раскоксовки.


На сегодняшний день есть два действенных метода раскоксовки - химический и механический. Последний состоит в демонтаже и разборе мотора, полном либо частичном. Данный способ придуман очень давно и в ходе него теряется много времени и сил. Коллекторы и клапаны чистятся в ручную с помощью щеток, обработки керосином и разного рода текстиля. Кольца поршня промываются фруктовыми измельченными косточками.


Химический метод раскосовки так же имеет множество отричательных сторон. Не все химсредства эффективны, поэтому чаще всего используются жесткие системы чистки, основанных на активных веществах Winn`s и Shumma. В цилиндр заливают жидкость, после чего они образуют специальную пену, которая препятстсвует образованию нагара. Среди наиболее очевидных неостатков такого метода избавления ДВС от шлака стоит выделить необходимость полной замены масла, установки новых фильтров и свечей, что дополнительно ударяет по кошельку и требует временных затрат. Другим большим недостатком является влияние химии на картер, растворяющая краску и многое другое. Отдельно можно сказать о чистке форсунок с помоью промывки с присадками, однако данный метод подходит только для форсунок и никак не затрагивает остальные детали ДВС.

Результат применения водородинга

  • Очищается вся выхлопная система (лямбда-зонды, катализатор, EGR клапан / ЕГР, и фильтры).
  • Уменьшается расход топлива.
  • Исчезают шум и вибрация, двс перестает троить.
  • Исчезает нагар на маслосъёмных кольцах, свечах зажигания, в труднодоступных местах, на клапанах и форсунках.
  • Восстанавливается мощность двигателя.
  • Водородная очистка снижает выбросы вредных веществ.
  • Увеличивается компрессия.
  • Мотор перестаёт есть масло.

Как производится водородинг


Воородная очистка двигателся ДВС имеет сразу множество преимуществ. Во-первых она обхоится намного дешевле других способов раскоксовки, по времени занимает меньше часа и не требует никакого разбора внутренних деталей. Для проведения процедуры применяется выделяющий ННО (газ Брауна) инновационный аппарат, происходит генерация из воды под действием тока чистого водорода, который сгорая в цилиндрах выделяет энергию в рекордном объеме, а в выхлопную систему происхоит отдача воды. Оба этих процесса эффективно разрушают и удаляют все отложения в двс и непосредственно в выхлопной системе транспорта.


Чистый водород образованный в процессе воздействия током на воду попадает внутрь мотора через водухозаборник. Химический процесс - пиролиз, то есть взрыв или сгорание водорода в цилиндрах, воздействует на углеводородные отложения на молекулярном уровне, побочно в выпускном коллекторе под воздействием образовавшегося раскаленного пара происходит размягчение, разжижение, отпаривание нагара на датчиках, фильтрах, ЕГР клапане. На конечном этапе вся грязь успешно удаляется через выхлопную систему.

Почему водородинг?


Водородная очистка двигателя (ДВС) не затрагивает внутреннее устройство, не вредит деталям удаляя лишь углеродные отложения - копоть, нагар. Молекулы водорода вступают в реакцию только с определенной химической средой и не встпуают во взаимодействие с другими веществами, расщепляя их выводя водяным током через выхлопную трубу. Это быстро, недорого и полностью безопасно. Как результат рабочий ресурс ДВС продлевается, мощность полностью восстанавливается. Ваш автомобиль получает вторую жизнь. Водородинг можно рассмотреть как средство глобальной экономиии, так как она предотвращает капитальный ремонт с его серьезными затратами и неудобствами.


Если закоксованность чрезмерная поможет ли водородинг?


Водородная очистка двигателя поможет даже в самых запущенных случаях, так как технология основана на молекулярном взаимодействии и здесь плотность и количество углеводородных отложений роли не играет. Результат превзойдет все Ваши ожидания. США и европейские страны давно уже перешли на данный метод раскоксовки, в связи повышенной эффективностью и отсутствию каких-либо рисков.
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