Водородная очистка двигателя

Основные способы раскоксовки.

На сегодняшний день есть два действенных метода раскоксовки - химический и механический. Последний состоит в демонтаже и разборе мотора, полном либо частичном. Данный способ придуман очень давно и в ходе него теряется много времени и сил. Коллекторы и клапаны чистятся в ручную с помощью щеток, обработки керосином и разного рода текстиля. Кольца поршня промываются фруктовыми измельченными косточками.

Химический метод раскосовки так же имеет множество отричательных сторон. Не все химсредства эффективны, поэтому чаще всего используются жесткие системы чистки, основанных на активных веществах Winn`s и Shumma. В цилиндр заливают жидкость, после чего они образуют специальную пену, которая препятстсвует образованию нагара. Среди наиболее очевидных неостатков такого метода избавления ДВС от шлака стоит выделить необходимость полной замены масла, установки новых фильтров и свечей, что дополнительно ударяет по кошельку и требует временных затрат. Другим большим недостатком является влияние химии на картер, растворяющая краску и многое другое. Отдельно можно сказать о чистке форсунок с помоью промывки с присадками, однако данный метод подходит только для форсунок и никак не затрагивает остальные детали ДВС.